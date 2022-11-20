Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2250 мм
- Длина3940 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стул обеденный Шанель коричневый
Диван Манчестер
Диван Робб
Стол Леонардо
Модульный диван Фри №2
Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite
Диван Лонгер Lite
Диван модульный с наклонной спинкой
Диван прямой Gonen