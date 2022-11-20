Фотография Диван LEONE из велюра, синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван LEONE из велюра, синий

5
Оптовая цена
87 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван LEONE из велюра, синий
Диван LEONE из велюра, синий
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Диван LEONE из велюра, синий

5
87190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Не раскладывающийся диван из велюра LEONE. Замечательный дизайн, романтическая элегантность, в широкой гамме насыщенных расцветок с одним подлокотником.

Характеристики :
- Велюр 100% полиэстер
- Отделка прострочкой
- Несъемный чехол
- Подушки сиденья из полиуретанового пеноматериала и волокон полиэстера. Сиденье несъемное
- Подушки спинки из полиуретанового пеноматериала и волокон полиэстера.
- Комфортные сиденье и спинка.

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Ш.162 x В.63 x Г.81 см
Вес - 40,5 кг

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Основные характеристики

  • Длина1590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина785 мм
  • Цветсиний
  • Вес30 кг

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