Фотография Стул Форли оранжевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Форли оранжевый

4.6
Оптовая цена
от 3 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Форли оранжевый
Стул Форли оранжевый
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Стул Форли оранжевый

4.6
3290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материалы:

  • Корпус пластиковый (ПНД)
  • Ножки металлические
  • Крепление сидения к ножкам – клиновое
  • Пятка для ножек – полипропиленовые
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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес5,3 кг
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик

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