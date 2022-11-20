Кресло пластиковое Sky, темно-серый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Plus, красный
Кресло пластиковое Plus, красный
Следующий Кресло пластиковое Sky, желтый
Кресло пластиковое Plus, красный

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Sky изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Sky с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Sky на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
580х820х800 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.38 м3

Другие товары из раздела

Кресло пластиковое Sky, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Sky, красный

В наличии 2 шт.
Кресло пластиковое Lisa, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Lisa, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Lisa, черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Настоящее фото товара Стул Форли синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
15

Стул Форли синий

Стул Кеми, бирюзовый велюрНастоящее фото товара Стул Кеми, бирюзовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
5

Стул Кеми, бирюзовый велюр

Стул Норман 2, шампаньНастоящее фото товара Стул Норман 2, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Стул Норман 2, шампань

Стул Kongsberg, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
14

Стул Kongsberg, бирюзовый