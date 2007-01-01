Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Sky, темно-серый
48 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 1Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 2Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 3Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 4Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 5Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 6Кресло пластиковое Sky, темно-серый - фото 7

Кресло пластиковое Sky, темно-серый

Артикул: CH-026-795
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Luna, белый, черный
Фотография товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Sky, желтый
Фотография товара Кресло пластиковое Sky, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Sky изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Sky с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Sky на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столик Bruk белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Bruk белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Столик Bruk белый

31
Хит
Фотография товара Диван Сорренто 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Диван Сорренто 4

88
Фотография товара Диван Фьюджи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фьюджи 2, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Диван Фьюджи 2

82
Фотография товара Диван Сорренто 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 3, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Диван Сорренто 3

49
Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас

62
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный ANT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный ANT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29026
16 490 ₽Оптовая цена

Стул полубарный ANT, белый, 65 см

26
  • белый
  • черный
В наличии 273 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Sai, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Sai, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Sai, оранжевый

36
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный

32
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
  • красный, белый
  • желтый, белый
Фотография товара Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный табурет Кален, синий велюр, черное основание

6
В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела мебель для вечеринки

Фотография товара Стул барный Кристалл WX серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX серый

43
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Стул барный Кристалл WX оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX оливковый

31
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Стул барный Кристалл WX синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX синий

44
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, желтый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, бежевый

30
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый

34
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Кресло прозрачное Vanity

40
  • прозрачный
  • серый, прозрачный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло прозрачное Vanity, серый

33
  • прозрачный
  • серый, прозрачный
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal, янтарный

30
  • прозрачный
  • черный, прозрачный
  • желтый, прозрачный
  • оранжевый, прозрачный
Фотография товара Кресло прозрачное Arthur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Arthur, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Кресло прозрачное Arthur

41
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кресло пластиковое Sky, темно-серый
Кресло пластиковое Sky, темно-серый
от 10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности