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Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый - фото 1Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый - фото 2Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый - фото 3Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый - фото 4

Чехол Е07 на стул Eames, фиолетовый

13 оценок
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Чехол Е07 на стул Eames, горчичный
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Чехол Е07 на стул Eames, горчичный

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветсиреневый
Сошьём чехол на стул на заказ

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Индивидуальный заказ

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