Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

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Стул пластиковый Miss Bibi, черный

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната и полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковкимм480х700х1020 мм
Объем упаковки0.343 куб.м
Вес упаковки19.5 кг
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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3.95 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.34 м3

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