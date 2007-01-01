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Настоящее фото товара Стул Мия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мия, белый
7 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Мия, белый - фото 1Стул Мия, белый - фото 2Стул Мия, белый - фото 3

Стул Мия, белый

Артикул: CH-051-154
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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