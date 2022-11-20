Товар в корзине. Перейти
Стул Мия, белый - фото 1Стул Мия, белый - фото 2Стул Мия, белый - фото 3

Стул Мия, белый

Артикул: CH-051-154
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мия, зеленый
Стул Мия, зеленый
Следующий Стул Мия, темно-серый
Стул Мия, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Распродажа
Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽
46

Стул Диана велюр оранжевый

В наличии 66 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
83

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 81 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
60

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 40 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
90

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 47 шт.
Стул Рансол серый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
97

Стул Рансол серый / черный глянец

Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
59

Стул полубарный Dave латте

В наличии 2 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
56

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 4 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
66

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 8 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
97

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 7 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
98

Стул Bruno винный

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
51

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
129

Стул Вертекс 20мм Лайт

Распродажа
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
124

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

Распродажа
Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49060
15 990 ₽Оптовая цена
100

Стул Барбара экокожа бежевая золотые ножки

В наличии 2 шт.
Стул Наполеон New жемчужный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
30

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
74

Стул Oliver Square велюр капучино

В наличии 248 шт.
Стул Princess, слоновая костьНастоящее фото товара Стул Princess, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
55

Стул Princess, слоновая кость

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
64

Стул Fill, рогожка