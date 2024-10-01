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Стул Мила без подлокотников, прозрачный - фото 1

Стул Мила без подлокотников, прозрачный

Артикул: CH-068-094
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья штабелируются по 14 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветпрозрачный

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