Стул DSW пэчворк
4 490 ₽6 990 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 15,5 кг.
Объем: 0,17 м3
Новогодний чехол на стул 01
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Кеми коричневый
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Диван Grand 2-х местный
Модуль VEIL 1-местный прямой
Модуль GRAND 1-местный угловой
Модуль GRAND 1-местный прямой
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стол Мелтон, под ротанг
Стул DSW синий
Стул Eames SD, светло-серый
Стул Eames SD, лимонный
Стул Eames Белый
Стул Eames Черный
Стул Eames Зеленый
Стул Eames Красный