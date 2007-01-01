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Настоящее фото товара Стул DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул DSW пэчворк
26 оценок
4 19054
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул DSW пэчворк производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул DSW пэчворк производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул DSW пэчворк производства ChiedoCover
Распродажа

Стул DSW пэчворк

Артикул: CH-014-261
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул в тканевой обивке в стиле пэчворк, сиденье платиковое, ножки деревянные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь, массив дерева
  • Цветоранжевый, коричневый, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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