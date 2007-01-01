Характеристики товара
Описание
Стул в тканевой обивке в стиле пэчворк, сиденье платиковое, ножки деревянные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь, массив дерева
- Цветоранжевый, коричневый, серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке8 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет