Стул DSW пэчворк

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул DSW пэчворк

4.9
4 490 ₽6 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул DSW бежевый
Стул DSW бежевый
Следующий Стул DSW светло-зеленый
Стул DSW светло-зеленый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 52*46*48

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,17 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик, ткань
  • Цветоранжевый, коричневый, серый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
15

Стул Кеми коричневый

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09013
2 390 ₽
11

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
5

Модуль VEIL 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
9

Модуль GRAND 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Стол Мелтон, под ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Стол Мелтон, под ротанг

Другие товары из раздела стулья eames оптом

Стул DSW синийНастоящее фото товара Стул DSW синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Стул DSW синий

В наличии 100 шт.
Стул Eames SD, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Eames SD, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
5

Стул Eames SD, светло-серый

Стул Eames SD, лимонныйНастоящее фото товара Стул Eames SD, лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
11

Стул Eames SD, лимонный

Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 55 шт.
Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49017
2 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.