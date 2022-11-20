Характеристики товара
Описание
Цвет подушки может быть любым
Основные характеристики
- Толщина10 мм
- Материалрогожка
- Цветкоричневый
Цвет подушки может быть любым
Подушка на стул, галета, велюр синий
Подушка на стул, галета, велюр желтый
Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый
Подушка на стул, галета, велюр зеленый
Подушка на стул, галета, велюр коричневый
Подушка на стул, галета серый
Подстолье металлическое 1717
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Люстра Атенри
Дорожка для стола, габардин
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9
Встроенная беспроводная зарядка Coil 1
Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03
Чехол Е03 на стул Eames, серый