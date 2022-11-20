Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Длина450 мм
- Вес4.4 кг
- Объем0.05 мл
- Количество мест1
- Цветкрасный
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
Стул барный Диего велюр зелёный
Стул САЛЬЕРИ темно-серый, велюр
Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый
Стул Kelly, бежевый/ хром
Стул Роден Blitz, лайм велюр/ черный каркас
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная