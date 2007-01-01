Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
40 оценок
12 090
Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый - фото 1Стул прозрачный барный Фокс 75 серый - фото 2

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Артикул: CH-002-828
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Фокс 75 белый
Фотография товара Стул барный Фокс 75 белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Фотография товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный пластиковый прозрачный табурет Фокс изготовлен из прозрачного поликарбоната.

Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Фокс станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Фокс можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Информация по уходу: прозрачные табуреты можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки1150 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный One, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный One, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39036
5 290 ₽Оптовая цена

Стул барный One, белый

48
  • белый
  • черный
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ)

81
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 86 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
  • красный, белый
  • желтый, белый
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, бежевый

11
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro mini, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro mini, белый

8
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Нео, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 39021
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Нео, капучино

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Эскалет серый нью, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эскалет серый нью, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69039
4 390 ₽Оптовая цена

Кресло Эскалет серый нью, пластик

8
  • серый
  • светло-коричневый
  • белый
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), малиновый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Складной стол 1202НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1202НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол 1202НМ

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки

5
  • Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, белый

30
В наличии 48 шт.
Фотография товара Чехол на стул 43, съемная обивка для стула, жаккард, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 43, съемная обивка для стула, жаккард, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол на стул 43, съемная обивка для стула, жаккард, бежевый

48
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

47
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый

12
Фотография товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч серо-голубой

39

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный Алегра янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул прозрачный Алегра янтарный

47
  • оранжевый
  • Стул прозрачный Алегра красный
  • прозрачный
Распродажа
Фотография товара Стул Морган, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79055
8 290 ₽Оптовая цена

Стул Морган, пластиковый, белый

26
  • белый
  • черный
  • красный
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Эир, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Эир, белый

31
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, ментоловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, ментоловый

41
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Блок СН, пластиковый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блок СН, пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Блок СН, пластиковый черный

26
  • белый
  • бирюзовый
  • коричневый
  • черный
В наличии 112 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ила, с подушкой, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ила, с подушкой, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Ила, с подушкой, пластик белый

26
  • белый
  • зеленый
  • розовый
  • черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Нисса желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Нисса желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Пластиковый стул Нисса желтый

15
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), малиновый

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), коричневый

15
Фотография товара Стул Нолан, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нолан, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Нолан, белый, серый

13

Товар в корзине

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
от 12 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Складной стол 1202НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1202НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол 1202НМ

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр бежевый

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки

5
  • Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.01.2026 Цвет 2026 года
Цвет 2026 года

Перейдите, чтобы узнать подробности