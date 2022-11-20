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Стул Амадео

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина460 мм
  • Вес12.1 кг
  • Размер упаковки1шт/1кор см

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