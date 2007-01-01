Характеристики товара
Описание
Кресло Коста из стеклопластика с подлокотниками и решетчатой спинкой. Бесшовный трубчатый каркас с закругленными углами и профилем. Легкое кресло, простое в использовании и штабелируемое.
Особенности:
Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими устойчивыми ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина570 мм
- Высота860 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет