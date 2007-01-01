Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Коста, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Коста, антрацит
45 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Коста, антрацит - фото 1Кресло пластиковое Коста, антрацит - фото 2

Кресло пластиковое Коста, антрацит

Артикул: CH-012-417
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Вес4.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Коста , агава
Фотография товара Кресло пластиковое Коста , агава от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое складное Darsena, белый
Фотография товара Кресло пластиковое складное Darsena, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Коста из стеклопластика с подлокотниками и решетчатой спинкой. Бесшовный трубчатый каркас с закругленными углами и профилем. Легкое кресло, простое в использовании и штабелируемое.

Особенности:
Моноблочное кресло из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими устойчивыми ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

45
  • прозрачный
  • серый
Фотография товара Стул 06113АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ желтый

60
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Зебра Антишок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Зебра Антишок, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Стул прозрачный Зебра Антишок

48
Распродажа
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

125
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Анастасио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 3902
9 490 ₽Оптовая цена

Стул Анастасио, белый

38
Распродажа
Фотография товара Стул Ноушен, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ноушен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Ноушен, белый

7
  • коричневый
  • белый
  • темно-серый
  • черный
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Инэйв лайт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инэйв лайт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59047
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Инэйв лайт, черный

10
  • светло-коричневый
  • серый
  • белый
  • черный
В наличии 100 шт.
Фотография товара Обеденный стул Джулла, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Джулла, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Обеденный стул Джулла, коричневый

5
  • темно-серый
  • серый
  • коричневый
В наличии 9 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Калли красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Калли красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Пластиковый стул Калли красный

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), желтый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 10, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10, спандекс

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая

35
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900 супер белый ,белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900 супер белый ,белый муар

14
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Хит
Фотография товара Чехол на стул 29, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 29, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол на стул 29, журавинка белый

43
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

36
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, черный

13
  • белый
  • темно-серый
  • черный
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Чехол на стул 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, спандекс бирюзовый

44
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, серый

7
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Флоу, темный хаки
  • серый

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Bora Bistrot, белый

37
  • серый
  • белый
  • голубой
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Форли голубой

42
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа)

75
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29026
16 490 ₽Оптовая цена

Стул полубарный ANT, черный, 65 см

26
  • белый
  • черный
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый

6
  • Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора
  • белый
Настоящее фото товара Стул Мастерс, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Мастерс, синий

15
Фотография товара Стул Мастерс, прозрачный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, прозрачный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул Мастерс, прозрачный, оранжевый

8
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Пепе, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пепе, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Пепе, белый

10
  • серый
  • белый
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный

7
Фотография товара Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый

5
  • голубой
  • оранжевый
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Кресло пластиковое Коста, антрацит
Кресло пластиковое Коста, антрацит
от 8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 10, спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 10, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Бант 10, спандекс

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая

35
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900 супер белый ,белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900 супер белый ,белый муар

14
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 19.01.2026 Цвет 2026 года
Цвет 2026 года

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2026 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Пластиковые стулья от Российского производителя
Пластиковые стулья от Российского производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности