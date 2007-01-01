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Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая
50 оценок
63063
1 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая - фото 2Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая - фото 3Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая - фото 4Видеообзор подушек на стулья - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
+12Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая производства ChiedoCover
Хит

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 1346/010101 гладь белая

Артикул: CH-002-260
50 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису. Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность:
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена:
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн:
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода:
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Достоинства ткани журавинка:

  • мягкость и комфорт;
  • воздухопроницаемость. Журавинка менее плотная, чем ричард;
  • сохраняет цвет и яркость окраса;
  • простая в уходе и служит длительный срок.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • НаполнительСтандартный поролон
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 30
650
Шенилл 30
650
Жаккард 30
650
Кожзам 30
650
Журавинка 30
590
Ричард
 30
650
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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