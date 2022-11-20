Характеристики товара
Описание
Наполнитель: поролон
Толщина: 3 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Наполнитель: поролон
Толщина: 3 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
|Материал подушки
|Толщинамм
|Оптовая ценаруб
|Рогожка
|30
|650
|Шенилл
|30
|650
|Жаккард
|30
|650
|Кожзам
|30
|650
|Журавинка
|30
|590
|Ричард
|30
|650
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
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Стул Eames DAR белый
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