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Стул Куми, черный пластик

Артикул: CH-052-180
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Высота спинки410 мм
  • Вес4.35 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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