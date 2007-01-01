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Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Crocus с подушкой бордовый
26 оценок
7 49032
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Crocus с подушкой бордовый

Артикул: CH-016-899
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Crocus бордовый с подушкой в обивке из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки29.05 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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