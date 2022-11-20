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Стул Crocus с подушкой бордовый

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Характеристики товара

Описание

Стул Crocus предназначен для обустройства обеденных зон, кухонь, гостиных. Декорированная спинка, переходящая в подлокотники, сиденье и ножки стула выполнены из ударопрочного, износостойкого пластика. Эргономичная форма обеспечит надежную опору, а удобные подлокотники добавят уюта. Для большего комфорта, на сиденье имеется подушка в обивке из экокожи. Такой материал устойчив к действию влаги, не деформируется, легко поддается чистке и не содержит вредных компонентов.

2 коробка / 4 шт.
Габариты: 66,5*59*102
1короб: 60,5*59*51
2короб: 66,5*56*51
Вес брутто: 29,05
1короб: 17,5
2короб: 11,55
Объем: 0,372
1короб: 0,182
2короб: 0,19

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина575 мм
  • Глубина550 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасапластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.37 м3
  • Вес упаковки29.05 кг

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