Кресло пластиковое Coccolona, зеленый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло пластиковое Coccolona, зеленый

4.6
8 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Coccolona, красный
Кресло пластиковое Coccolona, красный
Следующий Кресло пластиковое Coccolona, антрацит
Кресло пластиковое Coccolona, антрацит

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Ширина660 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес6,2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

С этим товаром покупают

Комплект подушек для стулаНастоящее фото товара Комплект подушек для стула, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена
14

Комплект подушек для стула

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Стул Eames DSR оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR оранжевый

Настоящее фото товара Стол прямоугольный Ostby синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
13

Стол прямоугольный Ostby синий

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1

Настоящее фото товара Парта регулируемая с полочкой К1, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
14

Парта регулируемая с полочкой К1

Настоящее фото товара Парта с углом наклона столешницы и полочкой К1, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
8

Парта с углом наклона столешницы и полочкой К1

Настоящее фото товара Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
13

Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1

Настоящее фото товара Стол Лофт Мазут, произведённого компанией ChiedoCover
от56 000
13

Стол Лофт Мазут

Другие товары из раздела

Кресло пластиковое Coccolona, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Coccolona, тортора

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cokka, лен

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Cokka, оранжевый

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cokka, антрацит

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Colette, лен

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Colette, тортора

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Colette, голубой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Colette, антрацит

Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.