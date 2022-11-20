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Новогодний колпак 03

Артикул: CH-000-945
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Новогодний колпак на стулья

Шьется по вашим размерам

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Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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Популярные варианты ткани

Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Новогодний колпак 03 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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Фотография товара Новогодний чехол на стул 03, комплект от компании ChiedoCover.Новогодний чехол на стул 03, комплектФотография товара Стул Tolix Красный глянцевый, чехол Новогодняя шапка от компании ChiedoCover.Стул Tolix Красный глянцевый, чехол Новогодняя шапка
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