Характеристики товара
Описание
Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина565 мм
- Высота835 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4,8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки1040 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.45 м3