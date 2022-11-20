Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки массив бука.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина540 мм
- Длина450 мм
- Вес5.2 кг
- Объем0.06 мл
- Количество мест1
- Цветбелый
Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки массив бука.
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