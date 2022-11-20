Товар в корзине. Перейти
Стул Арландо, белый - фото 1Стул Арландо, белый - фото 2Стул Арландо, белый - фото 3Стул Арландо, белый - фото 4

Стул Арландо, белый

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антонио
Стул Антонио
Следующий Стул Валентино, 4 ножки, бежевый
Стул Антонио

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки массив бука.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина450 мм
  • Вес5.2 кг
  • Объем0.06 мл
  • Количество мест1
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 20 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39018
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 30 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49034
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Настоящее фото товара Стеллаж со столешницей 58, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
10

Стеллаж со столешницей 58

Настоящее фото товара Стол круглый Elga, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
12

Стол круглый Elga

Люстра ИлюминатаНастоящее фото товара Люстра Илюмината, произведённого компанией ChiedoCover
от100 190
Оптовая цена
15

Люстра Илюмината

Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена
15

Кресло Orion AL M, кожа коричневая

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
от106 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 изумрудный правый угол

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам