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Настоящее фото товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный ANT, черный, 65 см
26 оценок
12 29026
16 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 1Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 2Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 3Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 4Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 5
Распродажа

Стул полубарный ANT, черный, 65 см

Артикул: CH-026-114
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и легкая модель полубарного стула Ант подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.

Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес6.95 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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