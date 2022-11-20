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Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 1Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 2Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 3Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 4Стул полубарный ANT, черный, 65 см - фото 5

Стул полубарный ANT, черный, 65 см

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Характеристики товара

Описание

Стильная и легкая модель полубарного стула ANT подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.

Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 50*50*68
Вес брутто: 16,000
Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Высота905 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес6,95 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки16 кг

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