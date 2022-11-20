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Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 4 шт

Вес 14,98 кг
Объем 0,263 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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