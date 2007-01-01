Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый
26 оценок
7 49032
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый - фото 1Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый - фото 2Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый - фото 3Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый - фото 4Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый - фото 5
Распродажа

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый

Артикул: CH-016-902
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Crocus с подушкой бордовый
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бордовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Джон металлик, белый
Фотография товара Стул складной Джон металлик, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Crocus темно-бирюзовый с подушкой в обивке из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки29.05 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Борно

35
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 538 шт.
Фотография товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

36
Фотография товара Стул пластиковый Эир, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Эир, красный

33
Фотография товара Стул пластиковый Эир, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Эир, желтый

39
Хит
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89038
6 190 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый Нью, белый

318
В наличии 769 шт.
Распродажа
Фотография товара Victoria Ghost new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Victoria Ghost new, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59050
12 990 ₽Оптовая цена

Victoria Ghost new

31
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Изо, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89025
2 490 ₽Оптовая цена

Стул Изо, пластик, желтый

14
Фотография товара Стул полубарный Несси, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Несси, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул полубарный Несси, черный

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), бирюзовый

12
Фотография товара Стул Джули, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джули, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул Джули, черный, белый

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
  • желтый
  • красный
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

46
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, бирюзовый

40
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
  • белый
  • Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная мята от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная мята, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная мята

35
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый

31
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Столик к лежаку Мидоу, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Столик к лежаку Мидоу, пластик, бежевый

14
  • бежевый
  • белый
  • зеленый
  • темно-коричневый
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Настоящее фото товара Стул Фрак, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, бежевый

118
Фотография товара Стул Анна, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Анна, бежевый

11
Фотография товара Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Zebra Antishock 4 legs, хром, белый

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bandi adamantine, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bandi adamantine, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bandi adamantine, марсала

7
  • зеленый
  • бордовый
  • антрацит
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Calabria, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Calabria, агава

11
  • зеленый
  • бежевый
  • антрацит
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Calabria, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Calabria, тортора

10
  • зеленый
  • бежевый
  • антрацит
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Дюн, черный, с подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Дюн, черный, с подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Дюн, черный, с подушкой, ноги черные

10
Фотография товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, бежевый, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый, бежевый, ноги черные

13
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный
Фотография товара Стул Боттега, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боттега, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Боттега, красный

9
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Стак, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Стак, желтый

14
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый
Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый
от 7 490
10 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
  • желтый
  • красный
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

46
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Уникальные стулья из Китая в наличии
Уникальные стулья из Китая в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности