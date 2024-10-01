Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес4.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки9.90 кг