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Стул Edie, пластик, коричневый

Артикул: CH-066-567
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес4.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

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