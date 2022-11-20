Характеристики товара
Описание
Материал сиденья: Пластик PP
Материал каркаса: Берево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 50см*44см
Размеры стула общие Ш*Г: 61см*49см
Высота сиденья от пола: 45 см
Высота стула общая: 75 см
Высота спинки: 37 см
Вес стула нетто: 5.8 кг
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.4
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.200
Габариты (Д)
Количество в упаковке 4 шт
Вес 23,56
Объем 0,249
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина610 мм
- Глубина490 мм
- Вес5.8 кг
- Материалпластик
- Материал каркасадерево, бук
- Цветбелый