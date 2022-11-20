Товар в корзине. Перейти
Стул Infinity белый - фото 1Стул Infinity белый - фото 2

Стул Infinity белый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Арианда черный
Стул Арианда черный
Следующий Стул Infinity черный
Стул Арианда черный

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Пластик PP
Материал каркаса: Берево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 50см*44см
Размеры стула общие Ш*Г: 61см*49см
Высота сиденья от пола: 45 см
Высота стула общая: 75 см
Высота спинки: 37 см
Вес стула нетто: 5.8 кг

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.4
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.200


Габариты (Д)
Количество в упаковке 4 шт
Вес 23,56
Объем 0,249


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасадерево, бук
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул Infinity черныйНастоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул Infinity черный

В наличии 109 шт.
Стул Bistro белыйНастоящее фото товара Стул Bistro белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Bistro белый

Стул Bistro черныйНастоящее фото товара Стул Bistro черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Bistro черный

В наличии 84 шт.
Стул Милан букНастоящее фото товара Стул Милан бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Милан бук

Стул Милан 1 букНастоящее фото товара Стул Милан 1 бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
6

Стул Милан 1 бук

Стул Милан 2 букНастоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Милан 2 бук

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Стол-трансформер Лерида белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
7

Стол-трансформер Лерида белый

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
9

Обеденная группа Лофт 1

Другие товары из разделамебель для фуд-кортов
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетоваяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
14

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
15

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
5

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, краснаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная

Стул Infinity черныйНастоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул Infinity черный

В наличии 109 шт.
Стол РекаНастоящее фото товара Стол Река, произведённого компанией ChiedoCover
от62 100
5

Стол Река

Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Тахта ДжуниорНастоящее фото товара Тахта Джуниор, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
7

Тахта Джуниор