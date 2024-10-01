Характеристики товара
Описание
Современный пластиковый стул Leo украсит интерьер и станет центром композиции благодаря неординарному внешнему виду и насыщенным оттенкам, в которых выполнена коллекция.
Выразительные линии создают оригинальную форму стула. Они плавно перетекают друг в друга, формируя единое, законченное изделие. Эргономичная конструкция стула и удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт