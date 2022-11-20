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Кресло Doulton, сиденье, черный

Артикул: CH-050-057
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичное компьютерное кресло Doulton в современном стиле. Эта уникальная модель будет прекрасно смотреться как в высокотехнологичной обстановке хай-тек, так и в помещении, оформленном в скандинавском стиле. Спинка и подлокотники изготовлены из прочного PP-пластика, подушка на сиденье – из экокожи в черном цвете. Крестовина выполнена из металла, окрашенного порошковой краской в черном оттенке. Кресло оборудовано колесиками для более удобного пользования. Высота сиденья не регулируется. Максимальная нагрузка до 150 кг.

1 коробка / 2 шт.
Габариты всех коробов в сумме: 61.5*51*30.5
Габариты коробки 1: 61.5*51*30.5
Габариты коробки 2: 53*51*41
Вес брутто всех коробов в сумме: 17,300
Объем всех коробов в сумме: 0,207
Объем коробки 1: 0,096
Объем коробки 2: 0,111

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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