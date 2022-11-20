Характеристики товара
Описание
Лаконичное компьютерное кресло Doulton в современном стиле. Эта уникальная модель будет прекрасно смотреться как в высокотехнологичной обстановке хай-тек, так и в помещении, оформленном в скандинавском стиле. Спинка и подлокотники изготовлены из прочного PP-пластика, подушка на сиденье – из экокожи в черном цвете. Крестовина выполнена из металла, окрашенного порошковой краской в черном оттенке. Кресло оборудовано колесиками для более удобного пользования. Высота сиденья не регулируется. Максимальная нагрузка до 150 кг.
1 коробка / 2 шт.
Габариты всех коробов в сумме: 61.5*51*30.5
Габариты коробки 1: 61.5*51*30.5
Габариты коробки 2: 53*51*41
Вес брутто всех коробов в сумме: 17,300
Объем всех коробов в сумме: 0,207
Объем коробки 1: 0,096
Объем коробки 2: 0,111
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина515 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай