Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Bandi adamantine, агава - фото 1Стул пластиковый Bandi adamantine, агава - фото 2Стул пластиковый Bandi adamantine, агава - фото 3Стул пластиковый Bandi adamantine, агава - фото 4

Стул пластиковый Bandi adamantine, агава

Артикул: CH-067-241
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Bandi adamantine, марсала
Фотография товара Стул пластиковый Bandi adamantine, марсала от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло качалка Линда
Фотография товара Кресло качалка Линда от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки1025 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.44 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Air, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Air, зеленый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Amelie Standard, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Amelie Standard, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Amelie Standard, белый

35
Фотография товара Стул Masters, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Masters, желтый

56
В наличии 134 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

45
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Cool, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, синий

47
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19053
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW красный

32
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Леопольдо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леопольдо, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Кресло Леопольдо

50
В наличии 59 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, черный

48
Хит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, белый

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, горчичный

9
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол складной Виктория 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 6905
6 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Виктория 150

114
В наличии 321 шт.
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см

39
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180 зеленый

191
Фотография товара Чехол на растущий стул, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
894

Чехол на растущий стул, бежевый

37
Настоящее фото товара Подушка к стулу Страсбург серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Страсбург серая ткань

47
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36
Фотография товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, белый

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 48

34

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Ara, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ara, серый

45
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Настоящее фото товара Стул барный Miura, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул барный Miura, черный

33
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia)

75
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Остин NEW велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Остин NEW велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное Остин NEW велюр бежевый

50
Распродажа
Фотография товара Стул барный Mist, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, желтый

8
В наличии 125 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул школьный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул школьный Вегас

15
Фотография товара Стул Moris, пластик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул Moris, пластик, бежевый

14
В наличии 90 шт.В пути 80 шт.
New
Фотография товара Стул пластиковый Antalya, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Antalya, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Antalya, темно-серый

12
В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Bandi adamantine, агава
Стул пластиковый Bandi adamantine, агава
от 8 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол складной Виктория 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 6905
6 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Виктория 150

114
В наличии 321 шт.
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см

39
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45