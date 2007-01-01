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Настоящее фото товара Стул прозрачный Иглоо, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Иглоо
43 оценки
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный Иглоо - фото 1Стул прозрачный Иглоо - фото 2

Стул прозрачный Иглоо

Артикул: CH-008-440
43 оценки
Основные характеристики
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Ширина: 45 см

Глубина: 52 см

Высота: 87 см

Материал: поликарбонат

Максимальная нагрузка: 120 кг

Цвет: прозрачный

Вес: 3.9 кг
Штабелируемый: да
Высота сиденья: 460 мм

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 740х480х1080 мм
Вес брутто: 19.4 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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