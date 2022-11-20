Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Ширина: 45 см
Глубина: 52 см
Высота: 87 см
Материал: поликарбонат
Максимальная нагрузка: 120 кг
Цвет: прозрачный
Вес: 3.9 кг
Штабелируемый: да
Высота сиденья: 460 мм
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 740х480х1080 мм
Вес брутто: 19.4 кг
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