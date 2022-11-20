Стул прозрачный Igloo

9 оценок

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Стул прозрачный Igloo

5
14 790 ₽
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Стул прозрачный X-Treme S

Характеристики товара

Описание

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Ширина: 45 см

Глубина: 52 см

Высота: 87 см

Материал: поликарбонат

Максимальная нагрузка: 120 кг

Цвет: прозрачный

Вес: 3.9 кг
Штабелируемый: да
Высота сиденья: 460 мм

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 740х480х1080 мм
Вес брутто: 19.4 кг

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

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