Характеристики товара
Описание
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Ширина: 45 см
Глубина: 52 см
Высота: 87 см
Материал: поликарбонат
Максимальная нагрузка: 120 кг
Цвет: прозрачный
Вес: 3.9 кг
Штабелируемый: да
Высота сиденья: 460 мм
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 740х480х1080 мм
Вес брутто: 19.4 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет