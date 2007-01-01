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Настоящее фото товара Стул КОН белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул КОН белый
26 оценок
4 59051
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул КОН белый

Артикул: CH-012-786
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Основание модели изготовлено из металла, оно устойчивое и прочное. Удобное сидение из ПП пластика повторяет изгибы тела, обеспечивая сидящему комфортное времяпровождение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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