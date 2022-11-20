Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 80х80, D80
Верхнее крепление: D48 см; коробка осн.+крест+труба: 0,64*0,64*0,15 (1 шт. в кор.)
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Столешница Werzalit квадратная
Столешница Werzalit круглая
Cтол Baut
Стол КВАНТ 2
Стол КВАНТ 3
Стол КВАНТ 3-1
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289