Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

14 оценок

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Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

4.3
5 490 ₽
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Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 80х80, D80
Верхнее крепление: D48 см; коробка осн.+крест+труба: 0,64*0,64*0,15 (1 шт. в кор.)

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина660 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал подстольяалюминий

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