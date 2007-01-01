Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Боди 25мм - алюминиевый каркас
42 оценки
5 5406
5 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 1Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 2Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 3Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 4Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 5Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 6Боди 25мм - алюминиевый каркас - фото 7Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Боди 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Боди 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Боди 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Боди 25мм - алюминиевый каркас

Артикул: CH-000-766
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Фотография товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.
Следующий Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
Фотография товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скидки от 300 штук

Вес: 5 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: алюминий 2,5 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: жаккард

Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет.

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете БежевыйБежевый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 100100
Боди 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 0606
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ШампаньШампань
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете БронзаБронза
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ТитанТитан
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете СереброСеребро
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Боди 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5406
5 890 ₽

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона

36
Распродажа
Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201АР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69022
5 990 ₽Оптовая цена

Стул алюминиевый 1201АР

60
  • бежевый
  • серебряный
  • хромированный, светлое дерево
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 78012
7 680 ₽

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

44
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39015
6 290 ₽

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

43
Фотография товара Стул складной Аркуа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Аркуа, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул складной Аркуа

41
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, произведённого компанией ChiedoCover
50 790
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, латте

47
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽

Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка

7
  • черный
  • антрацит
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Майтел, текстилен, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майтел, текстилен, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽

Стул Майтел, текстилен, антрацит

6
  • черный
  • антрацит
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит

12
  • антрацит, терракот
  • коричневый, антрацит
  • бежевый, зеленый
Распродажа
Фотография товара Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж

7
  • антрацит, терракот
  • коричневый, антрацит
  • бежевый, зеленый
В наличии 123 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 12, бархат стрейч от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, бархат стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Бант 12, бархат стрейч

33
  • синий
  • красный
Фотография товара Каркас стула Остин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Остин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Каркас стула Остин

9
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чехол на стул 46, стрейч красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, стрейч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46, стрейч красный

36
Настоящее фото товара Каркас для стула Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Каркас для стула Сиена

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

50
Настоящее фото товара Каркас для стула Кларенс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Кларенс

39
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Чехол на стул 12, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 12, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 12, спандекс белый

45

Другие товары из раздела алюминиевые стулья

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от99082
5 430 ₽

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

50
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Азия 25мм - алюминиевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 14011
5 730 ₽

Азия 25мм - алюминиевый каркас

266
  • синий
  • голубой
  • коричневый
  • зеленый

Товар в корзине

Боди 25мм - алюминиевый каркас
Боди 25мм - алюминиевый каркас
от 5 540
5 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Бант 12, бархат стрейч от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 12, бархат стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Бант 12, бархат стрейч

33
  • синий
  • красный
Фотография товара Каркас стула Остин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Остин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Каркас стула Остин

9
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чехол на стул 46, стрейч красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46, стрейч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46, стрейч красный

36

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.08.2026 Школьная мебель
Школьная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности