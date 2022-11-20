Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

15 оценок

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Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

4.7
5 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание: 5 комплектов./кор. 60х22х27 (0,036); труба: 5 шт./кор. 90х62х22 (0,012), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х7 (0,005)

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина600 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес5 кг
  • Материал подстольяалюминий

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