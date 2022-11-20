Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание: 5 комплектов./кор. 60х22х27 (0,036); труба: 5 шт./кор. 90х62х22 (0,012), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х7 (0,005)
Полукресло Флорида
Столешница массив ясеня, 40 мм
Чайник с крышкой Аркадия
Светильник на штанге Berlin нижний
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Мягкое стекло 1.8 мм - 900x600
Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600
Подстолье Малевич №1
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1267ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо