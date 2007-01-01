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Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1016ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
56 оценок
5 190
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Подстолье алюминиевое 1016ЕМ - фото 1Подстолье алюминиевое 1016ЕМ - фото 2Подстолье алюминиевое 1016ЕМ - фото 3
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Реальное изображение товара 1 Подстолье алюминиевое 1016ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье алюминиевое 1016ЕМ

Артикул: CH-001-351
56 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое.
Рекомендуемый размер столешницы: 110х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 комплектов./кор. 60х22х27 (0,036); труба: 5 шт./кор. 90х62х22 (0,12), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х7 (0,005)

Глубина: 60 см
Длина: 80 см
Высота: 71 см
Вес: 4 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота710 мм
  • Вес2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1100*700 мм
  • Материал подстольяалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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