Характеристики товара
Описание
Подстолье алюминиевое.
Рекомендуемый размер столешницы: 110х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 комплектов./кор. 60х22х27 (0,036); труба: 5 шт./кор. 90х62х22 (0,12), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х7 (0,005)
Глубина: 60 см
Длина: 80 см
Высота: 71 см
Вес: 4 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина600 мм
- Высота710 мм
- Вес2 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1100*700 мм
- Материал подстольяалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет