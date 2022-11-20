Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 110х70
Основание: 5 комплектов./кор. 60х22х27 (0,036); труба: 5 шт./кор. 90х62х22 (0,12), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х7 (0,005)
Диван Тоскана
Диван высокий стяжка
Ложка чайная Оптима
Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
Стол обеденный Кокели
Стеновая панель Викинг, ясень
Скамья Montero 2 seater bench
Люстра Cecilia 8
Стол С-37
Скамья Арбат, 200 см
Скамья Аллея, 200 см
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288
Подстолье металлическое барное Классика