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Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье алюминиевое 1256
81 оценка
6 590
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Подстолье алюминиевое 1256 - фото 1

Подстолье алюминиевое 1256

Артикул: CH-001-322
81 оценка
Основные характеристики
  • Высота700 мм
  • Диаметр610 мм
  • Вес5,16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Труба и основан.- алюминий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр610 мм
  • Вес5,16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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