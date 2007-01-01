АкцияМИНПРОМТОРГ
от990₽82
5 430 ₽
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
В наличии 10 шт.
Распродажа
8 990₽19
10 990 ₽
Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит
АкцияМИНПРОМТОРГ
от5 440₽15
6 380 ₽
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Распродажа
6 990₽31
9 990 ₽
Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка
В наличии 101 шт.
МИНПРОМТОРГ
от5 540₽6
5 890 ₽
Боди 25мм - алюминиевый каркас
В наличии 1 шт.
50 790₽
Оптовая цена
Комплект плетеной мебели Фернандо, латте
В наличии 100 шт.
Распродажа
5 090₽28
6 990 ₽Оптовая цена
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
В наличии 10 шт.
Распродажа
8 990₽19
10 990 ₽
Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж
В наличии 123 шт.
Распродажа
6 990₽31
9 990 ₽
Стул Майтел, текстилен, антрацит
В наличии 96 шт.
МИНПРОМТОРГ
от5 140₽11
5 730 ₽
Азия 25мм - алюминиевый каркас