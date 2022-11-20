Подстолье алюминиевое 1256

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье алюминиевое 1256

4.6
5 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1246
Следующий Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1202

Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Труба и основан.- алюминий. Рекоменд. макс. размер столешницы - D-70. 70*70.
Размер верхней части 32*32 см; упаковка: 73*12*32; 0,03м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес6 кг
  • Материал подстольяалюминий

С этим товаром покупают

Диван линейныйНастоящее фото товара Диван линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99022
10 190 ₽Оптовая цена
8

Диван линейный

Настоящее фото товара Соусник Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
6

Соусник Кашуб-хел

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
Оптовая цена
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Столешница Камо 1, HPL, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
6

Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная

Настоящее фото товара Стойка для багажа Прива, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
11

Стойка для багажа Прива

Настоящее фото товара Люстра Bubble Dreams 8, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена
5

Люстра Bubble Dreams 8

Стул Самба, серый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
9

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

Эко Панно Олень 2Настоящее фото товара Эко Панно Олень 2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
15

Эко Панно Олень 2

Парикмахерское кресло ШайнНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Шайн, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Шайн

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Подстолье из нержавеющей стали 1002

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1081, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
8

Подстолье хромированное 1081

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Подстолье из нержавеющей стали 1001

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
9

Подстолье из нержавеющей стали 1201

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1266, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
11

Подстолье из нержавеющей стали 1266

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1087, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
11

Подстолье из нержавеющей стали 1087

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1259ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Подстолье хромированное 1259ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
12

Подстолье хромированное 1262ЕМ