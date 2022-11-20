Подстолье алюминиевое. Труба и основан.- алюминий. Рекоменд. макс. размер столешницы - D-70. 70*70.
Размер верхней части 32*32 см; упаковка: 73*12*32; 0,03м3
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Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Подстолье хромированное 1262ЕМ