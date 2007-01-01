Характеристики товара
Описание
Скидки от 300 штук
Вес: 5 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: алюминий 2,5 мм
Профиль каркаса: 25 мм
Обивка: жаккард
Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет.
Производство - Россия
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина560 мм
- Высота915 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- НаполнительEL
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа