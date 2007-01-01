Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Азия 25мм - алюминиевый каркас
266 оценок
5 14011
5 730 ₽
Товар в корзине. Перейти
Азия 25мм - алюминиевый каркас - фото 1Азия 25мм - алюминиевый каркас - фото 2Азия 25мм - алюминиевый каркас - фото 3Азия 25мм - алюминиевый каркас - фото 4Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Азия 25мм - алюминиевый каркас производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Азия 25мм - алюминиевый каркас

Артикул: CH-000-764
266 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Толикс Вуд, золотой
Фотография товара Стул Толикс Вуд, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Victoria Ghost прозрачный
Фотография товара Стул Victoria Ghost прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скидки от 300 штук

Вес: 5 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: алюминий 2,5 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: жаккард

Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет.

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Арш

Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете БежевыйБежевый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 100100
Азия 25мм - алюминиевый каркас - обивка в цвете 0606
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ШампаньШампань
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете БронзаБронза
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ТитанТитан
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете СереброСеребро
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Азия 25мм - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от99082
5 430 ₽

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

50
В наличии 10 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 44015
6 380 ₽

Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Боди 25мм - алюминиевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5406
5 890 ₽

Боди 25мм - алюминиевый каркас

42
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 09028
6 990 ₽Оптовая цена

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

58
  • бежевый
  • серебряный
  • хромированный, светлое дерево
В наличии 10 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 78012
7 680 ₽

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

44
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39015
6 290 ₽

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

43
Фотография товара Стул складной Аркуа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Аркуа, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул складной Аркуа

41
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, произведённого компанией ChiedoCover
50 790
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, латте

47
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул Вирол, ротанг терракотовый, ножки антрацит

12
  • антрацит, терракот
  • коричневый, антрацит
  • бежевый, зеленый
Распродажа
Фотография товара Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул Вирол, ротанг антрацит, ножки грейдж

7
  • антрацит, терракот
  • коричневый, антрацит
  • бежевый, зеленый
В наличии 123 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 05 , габардин зеленый

9
Фотография товара Каркас стула Остин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Остин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Каркас стула Остин

9
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см

48
  • серый
  • сиреневый
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая

44

Другие товары из раздела алюминиевые стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5406
5 890 ₽

Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона

36

Товар в корзине

Азия 25мм - алюминиевый каркас
Азия 25мм - алюминиевый каркас
от 5 140
5 730 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 05 , габардин зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Чехол на стул 05 , габардин зеленый

9
Фотография товара Каркас стула Остин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Остин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Каркас стула Остин

9
Настоящее фото товара Тележка Кайнд для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Тележка Кайнд для перевозки стульев

12
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

49

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как грамотно разместить мебель в ресторане?
Как грамотно разместить мебель в ресторане?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности