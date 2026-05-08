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Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
36 оценок
5 44015
6 380 ₽
Товар в корзине. Перейти
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 1Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 2Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 3Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 4Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 5Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 6Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 7Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - фото 8Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 9Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
+6Реальное изображение товара 7 Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона производства ChiedoCover
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Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона

Артикул: CH-000-763
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки от 300 штук

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес5 кг
  • Толщина стенки каркаса2.5 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветзеленый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:420
  • Длина сидения:620
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона ChiedoCover
  • 940
  • 420
  • 620
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

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Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете ШампаньШампань
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете БронзаБронза
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете ТитанТитан
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете СереброСеребро
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
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Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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