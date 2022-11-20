Подстолье с креплением к полу. Материал: полированная нержавеющая сталь (матовая). Размер крестовины: D45 см, диаметр трубы 7,6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 34х34х6 (0,007); труба: 1 шт./кор. 9х9х72 (0,006)
Блюдо овальное Коллаж L30
Столешница Werzalit DECOART
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
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