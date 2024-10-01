Характеристики товара
Описание
Подстолье 8046 - технологичное поворотное подстолье.
Максимально удобно, если столы нужно хранить вне сезона или убирать на ночь - они стопируются и занимают минимум места.
Сделано из алюминия - не боится влаги, можно использовать и внутри кафе, и снаружи на улице.
Масса всего 3,5 кг. - без труда переносится даже девушками-официантками
Компактно складывается вместе со столешницами
Имеет регулировочные ножки
Кольцо, через которое можно крепить тросом все подстолья на ночь, чтобы не уносить в подсобку
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес4,3 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольяалюминий
- Цветчерный