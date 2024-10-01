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Подстолье 8046

Артикул: CH-066-136
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 8046 - технологичное поворотное подстолье.

Максимально удобно, если столы нужно хранить вне сезона или убирать на ночь - они стопируются и занимают минимум места.
Сделано из алюминия - не боится влаги, можно использовать и внутри кафе, и снаружи на улице.
Масса всего 3,5 кг. - без труда переносится даже девушками-официантками
Компактно складывается вместе со столешницами
Имеет регулировочные ножки
Кольцо, через которое можно крепить тросом все подстолья на ночь, чтобы не уносить в подсобку

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес4,3 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветчерный

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