Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Каркас: алюминий 2.5 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Вес: 6 кг

Обивка: жаккард

Алюминиевый стул с закругленными подклокотниками — универсальная модель производства. Это легкий стул, изготовленный из алюминия, поэтому максимально устойчив к любой коррозии - не ржавеет. Такая банкетная мебель отлично подходит для проведение любых праздничных и торжественных мероприятий.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Высота посадочного места 465 мм

Варианты каркаса

Шагрень чернаяШагрень черная
Муар черныйМуар черный
Муар серыйМуар серый
Муар белыйМуар белый
Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)
Зеркальная эмальЗеркальная эмаль
Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
TurquoiseTurquoise
WhiteWhite
CreamCream
018018
ecruecru
terraterra
22
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Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя — выполненные заказы

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