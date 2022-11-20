Характеристики товара
Описание
Каркас: алюминий 2.5 мм
Профиль каркаса: 25 мм
Вес: 6 кг
Обивка: жаккард
Алюминиевый стул с закругленными подклокотниками — универсальная модель производства. Это легкий стул, изготовленный из алюминия, поэтому максимально устойчив к любой коррозии - не ржавеет. Такая банкетная мебель отлично подходит для проведение любых праздничных и торжественных мероприятий.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина420 мм
- Глубина570 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяткань
- Высота посадочного места 465 мм