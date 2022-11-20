Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

8 оценок

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Подстолье алюминиевое 1012ЕМ

4.6
3 390 ₽
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Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 60х60
Основание: 10 шт./кор. 43х43х32 (0,034); труба: 10 шт./кор. 71х31х13 (0,028), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Длина570 мм
  • Ширина570 мм
  • Вес2 кг
  • Материал подстольяалюминий

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