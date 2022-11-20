Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 60х60
Основание: 10 шт./кор. 43х43х32 (0,034); труба: 10 шт./кор. 71х31х13 (0,028), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
Столешница ЛДСП, круглая, венге
Стол обеденный Кобург шампань
Сундук для вещей, Pletenice
Люстра Cecilia 10
Стол С-40
Стол С-39
Скамья Модерн со спинкой, 150 см
Скамья Бульвар, 200 см
Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 1271ЕМ
Подстолье хромированное 1261
Подстолье хромированное 1270
Подстолье из нержавеющей стали 1074
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Подстолье хромированное 1290
Подстолье хромированное 1289
Подстолье хромированное 1288