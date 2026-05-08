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Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
50 оценок
99082
5 430 ₽
Товар в корзине. Перейти
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 1Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 2Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 3Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 4Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 5Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - фото 6Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 7Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона производства ChiedoCover
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Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Артикул: CH-000-762
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скидки от 300 штук

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес4.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:410
  • Длина сидения:580
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона ChiedoCover
  • 940
  • 410
  • 580
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

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Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете ШампаньШампань
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете БронзаБронза
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете ТитанТитан
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете СереброСеребро
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
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Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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