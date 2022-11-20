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Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

39 оценок

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Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
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Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная

Характеристики товара

Описание

Каркас: алюминий 2.5 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Вес: 5 кг

Обивка: жаккард

Стул алюминиевый — классика рынка HoReCa. Это лидер по продажам среди банкетной мебели, одинаково популярный на свадебной церемонии и на любом торжестве. Стулья из алюминия являются удачным решением для меблировки ресторана или кафе, а также считаются очень экологичной мебелью, отличающейся долговечностью. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Высота посадочного места 465 мм

Варианты каркаса

Шагрень чернаяШагрень черная
Муар черныйМуар черный
Муар серыйМуар серый
Муар белыйМуар белый
Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)
Зеркальная эмальЗеркальная эмаль
Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
TurquoiseTurquoise
WhiteWhite
CreamCream
018018
ecruecru
terraterra
22
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Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная — выполненные заказы

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