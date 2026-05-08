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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
43 оценки
5 39015
6 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 1Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 2Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 3Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 4Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 5Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 6Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 7Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - фото 8Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная производства ChiedoCover
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Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Артикул: CH-008-753
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул алюминиевый — классика рынка Хорека. Это лидер по продажам среди банкетной мебели, одинаково популярный на свадебной церемонии и на любом торжестве. Стулья из алюминия являются удачным решением для меблировки ресторана или кафе, а также считаются очень экологичной мебелью, отличающейся долговечностью. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавее

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
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Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная - каркас в цвете БелыйБелый
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