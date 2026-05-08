Характеристики товара
Описание
Стул алюминиевый — классика рынка Хорека. Это лидер по продажам среди банкетной мебели, одинаково популярный на свадебной церемонии и на любом торжестве. Стулья из алюминия являются удачным решением для меблировки ресторана или кафе, а также считаются очень экологичной мебелью, отличающейся долговечностью. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавее
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина590 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Профиль каркаса25 мм
- Вес5 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- НаполнительEL
- Материал каркасаалюминий
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
- Цвет каркасазолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа