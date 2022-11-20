Характеристики товара
Описание
Каркас: алюминий 2.5 мм
Профиль каркаса: 25 мм
Вес: 5 кг
Обивка: жаккард
Стул алюминиевый — классика рынка HoReCa. Это лидер по продажам среди банкетной мебели, одинаково популярный на свадебной церемонии и на любом торжестве. Стулья из алюминия являются удачным решением для меблировки ресторана или кафе, а также считаются очень экологичной мебелью, отличающейся долговечностью. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина420 мм
- Глубина570 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяткань
- Высота посадочного места 465 мм