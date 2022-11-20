Подстолье алюминиевое 1246

12 оценок

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Подстолье алюминиевое 1246

4.6
6 990 ₽
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Подстолье алюминиевое 1256

Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Труба и основание - алюминиевое. Рекоменд. макс. размер столешницы - 120*80.
Размер упаковки: 48x83x12, верхнее крепление: 90x45 см

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал подстольяалюминий

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