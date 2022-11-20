Подстолье алюминиевое. Труба и основание - алюминиевое. Рекоменд. макс. размер столешницы - 120*80.
Размер упаковки: 48x83x12, верхнее крепление: 90x45 см
Диван Винтаж
Скамейка Челси
Лавочка Грация
Вешалка напольная Node мрамор
Скатерть Сатин
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