Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

5 оценок

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Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

4.9
3 990 ₽
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Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
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Подстолье алюминиевое 1050ЕМ

Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 70*70, круг 70
Основание: 5 шт./кор. 52х52х27 (0,008); труба: 10 шт./кор. 61х31х13 (0,024), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр660 мм
  • Вес4 кг
  • Материал подстольяалюминий

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