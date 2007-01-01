Характеристики товара
Описание
Подстолье алюминиевое.
Рекомендуемый размер столешницы: 70*70, круг 70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание: 5 шт./кор. 52х52х27 (0,008); труба: 10 шт./кор. 61х31х13 (0,024), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Высота: 71 см
Диаметр: 66 см
Вес нетто: 3,91 кг
Вес брутто: 4,41 кг
Объем: 0,02 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Диаметр660 мм
- Вес4 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольяалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет