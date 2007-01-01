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Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
51 оценка
4 890
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Подстолье алюминиевое 1043ЕМ - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье алюминиевое 1043ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

Артикул: CH-001-338
51 оценка
Основные характеристики
  • Высота710 мм
  • Диаметр660 мм
  • Вес4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье алюминиевое.
Рекомендуемый размер столешницы: 70*70, круг 70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 5 шт./кор. 52х52х27 (0,008); труба: 10 шт./кор. 61х31х13 (0,024), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Высота: 71 см
Диаметр: 66 см
Вес нетто: 3,91 кг
Вес брутто: 4,41 кг
Объем: 0,02 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Диаметр660 мм
  • Вес4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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