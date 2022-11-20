Подстолье алюминиевое. Рекомендуемый размер столешницы: 70*70, круг 70
Основание: 5 шт./кор. 52х52х27 (0,008); труба: 10 шт./кор. 61х31х13 (0,024), верхняя площадка: 6 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
Столешница шпон, 60 мм, круглая
Полукресло Самбука
Полукресло Эдвард Симпл
Столешница массив дуба, 40 мм
Чайник Проотель
Светильник на штанге Berlin верхний
Салфетки Ричард красный, гладь
Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600
Подстолье хромированное 1263
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1278ЕМ
Подстолье хромированное 1276ЕМ
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо