Товар в корзине. Перейти
Подстолье металлическое 1717 - фото 1Подстолье металлическое 1717 - фото 2Подстолье металлическое 1717 - фото 3

Подстолье металлическое 1717

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 1044
Подстолье металлическое 1044
Следующий Подстолье металлическое 1244
Подстолье металлическое 1044

Характеристики товара

Описание

Изящные ножки соединены металлическими прутьями, которые вносят в образ утонченность и обеспечивают его прочность.
Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток, диаметром 5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Можно использовать круглые и квадратные столешницы от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.

Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 525 мм
Глубина 525 мм
Высота 750 мм
Вес в упаковке, кг: 4.66
Объем упаковки, м3: 0.207

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина510 мм
  • Вес4 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 900*900
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Салатник Идиллия D14, произведённого компанией ChiedoCover
126
Оптовая цена
9

Салатник Идиллия D14

Настоящее фото товара Лавочка Бонжур с цветочницей, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
12

Лавочка Бонжур с цветочницей

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Настоящее фото товара Вешалка напольная Spear, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
10

Вешалка напольная Spear

Столешница HPL, квадратная, 40 ммНастоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
5

Столешница HPL, квадратная, 40 мм

Настоящее фото товара Люстра Taro 9, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена
15

Люстра Taro 9

В наличии 34 шт.
Стул Гранд, розовый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, розовый вельвет

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01112, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
9

Светильник подвесной KH01112

Прихожая Берген 5Настоящее фото товара Прихожая Берген 5, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
5

Прихожая Берген 5

Другие товары из разделаметаллические подстолья
Настоящее фото товара Подстолье 1019EM, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Подстолье 1019EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1029EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
14

Подстолье 1029EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1026EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
8

Подстолье 1026EM

Настоящее фото товара Подстолье 1061EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
8

Подстолье 1061EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1064EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
15

Подстолье 1064EM

В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1062EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
13

Подстолье 1062EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1065EM, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена
10

Подстолье 1065EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1063EM, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена
14

Подстолье 1063EM

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1042EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Подстолье 1042EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
10

Стальное Подстолье 1030EM барное

В наличии 30 шт.