Характеристики товара
Описание
Изящные ножки соединены металлическими прутьями, которые вносят в образ утонченность и обеспечивают его прочность.
Металлическая труба, диаметром/толщиной 20х1,5 мм. и пруток, диаметром 5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Можно использовать круглые и квадратные столешницы от 600 - 900 мм.
Для столешниц больших размеров 1100х700 и 1200х800 используйте ДВА основания для стола.
Максимальная статическая нагрузка на стол 50 кг.
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 525 мм
Глубина 525 мм
Высота 750 мм
Вес в упаковке, кг: 4.66
Объем упаковки, м3: 0.207
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина510 мм
- Длина510 мм
- Вес4 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD900, 900*900
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия