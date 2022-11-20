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              Фотография Столешница шпон, 60 мм, круглая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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              Столешница шпон, 60 мм, круглая

              5
              Оптовая цена
              5 190 ₽
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              Столешница шпон, 60 мм, круглая
              Столешница шпон, 60 мм, круглая
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              Основные характеристики

              • Длина700, 800, 900 мм
              • Ширина700, 800, 900 мм
              • Толщина60 мм
              • Материал столешницыДСП, шпон

              Варианты размеров

              Диаметрмм Толщина столешницымм Вескг Оптовая цена₽ стандартные цветаОптовая цена ₽ цвет прованс
              700 60 8,2 5190 5590
              800 60 11,2 5790 6190
              900 60 14,2 73907790

              Варианты столешницы

              Выбеленный дубВыбеленный дубПровансПровансАнтичный дубАнтичный дубНатуральный дубНатуральный дубКоньякКоньякОрехОрехСпелая вишняСпелая вишняСтарый орехСтарый орехВишняВишняПолисандрПолисандрТемный орехТемный орехТемный венгеТемный венгеВенгеВенге

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