Фотография Подстолье металлическое барное Квадро от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Подстолье металлическое барное Квадро

4.5
Оптовая цена
5 890 ₽
от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
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Подстолье металлическое барное Квадро

4.5
5890 ₽
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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина49 мм
  • Ширина490 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольясталь

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