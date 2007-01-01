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Настоящее фото товара Подстолье 1015ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1015ЕМ
75 оценок
11 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Подстолье 1015ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье 1015ЕМ

Артикул: CH-049-857
75 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес15.20 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100, 900*900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35 размер столешницы: Д-110

Рекомендуемый размер столешницы: Д-110,90х90

Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Высота: 72 см
Диаметр: 60 см
Вес нетто: 15,20 кг
Вес брутто: 15,70 кг
Объем: 0,026 м3

Размер 1 уп: 60х60х5 см
Размер 2 уп: 70х10х10 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес15.20 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100, 900*900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.70 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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