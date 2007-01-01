Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35 размер столешницы: Д-110
Рекомендуемый размер столешницы: Д-110,90х90
Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Высота: 72 см
Диаметр: 60 см
Вес нетто: 15,20 кг
Вес брутто: 15,70 кг
Объем: 0,026 м3
Размер 1 уп: 60х60х5 см
Размер 2 уп: 70х10х10 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр600 мм
- Вес15.20 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100, 900*900 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.70 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет