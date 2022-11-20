Характеристики товара
Описание
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35 размер столешницы: D-110
Рекомендуемый размер столешницы: D-110,90х90
Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр600 мм
- Вес15.20 кг
- Материал подстольясталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1100, 900*900
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки15.70 кг