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Подстолье 1015EM - фото 1

Подстолье 1015EM

Артикул: CH-049-857
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое) золотого цвета. Размер крестовины: 35х35 см, диаметр трубы 7,6 см. верхняя площадка: 10 шт. /кор. 35*35 размер столешницы: D-110

Рекомендуемый размер столешницы: D-110,90х90

Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр600 мм
  • Вес15.20 кг
  • Материал подстольясталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1100, 900*900
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки15.70 кг

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